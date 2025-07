Hollywoodstars trauern um Schauspieler Julian McMahon (†56)

Hollywood trauert um einen seiner strahlendsten Stars: Julian McMahon, der durch Rollen in Serien wie Charmed und "Nip/Tuck" weltweit bekannt wurde, ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht, die am 2. Juli öffentlich wurde, versetzte Freunde und Kollegen in Schock. Schauspieler Nicolas Cage (61), der kürzlich an der Seite des Australiers im Film "The Surfer" gearbeitet hatte, beschrieb ihn gegenüber Deadline als "den talentiertesten unter den Schauspielern". Auch Alyssa Milano (52) und Rose McGowan (51), McMahons Serienpartnerinnen aus "Charmed", erinnerten in ihren Instagram-Storys öffentlich an ihren geschätzten Kollegen und nannten ihn eine "Kraft der Brillanz".

Auf sozialen Netzwerken widmeten ehemalige Mitstreiter wie Kelly Carlson und Dylan Walsh (61) sowie Stars aus McMahons Filmprojekten, darunter Ioan Gruffudd (51) von "Fantastic Four", dem Verstorbenen rührende Beiträge. Viele betonten nicht nur sein schauspielerisches Talent, sondern auch seinen Mut, schwierige Gespräche zu führen und ehrlich zu bleiben. Besonders emotional zeigte sich seine Ex-Frau Brooke Burns, die ein Foto von Julian mit ihrer gemeinsamen Tochter Madison online teilte, um an die glücklicheren Zeiten ihres Zusammenlebens zu erinnern.

Julian hinterlässt nicht nur eine beeindruckende Karriere in Hollywood, sondern auch ein Vermächtnis persönlicher Wärme und Leidenschaft. In einem Statement betonte seine Witwe, dass er die Fähigkeit besessen habe, Freude in das Leben vieler Menschen zu bringen. Schon früh avancierte Julian vom jungen Schwarm australischer TV-Serien zu einem der gefragtesten Darsteller weltweit. Seine Liebe zur Schauspielerei führte ihn in unterschiedlichste Projekte, die seine Vielseitigkeit unter Beweis stellten und ihm eine treue Fangemeinde einbrachten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian McMahon, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian McMahon und Nicolas Cage, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian McMahon mit dem Cast von "Charmed", 2002