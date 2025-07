So reagierte Felix' Familie auf die ersten Bachelors-Folgen

Felix Stein, einer der Rosenkavaliere der aktuellen Die Bachelors-Staffel, hat sich in einem Interview mit Promiflash über die Reaktionen seiner Familie und Freunde auf die ersten ausgestrahlten Folgen geäußert. Der TV-Darsteller zeigte sich glücklich darüber, dass sein wahres Wesen in der Sendung authentisch dargestellt wird. "Mein Vater meinte heute wieder so: 'Mensch, richtig cool. Du bist ja genauso, wie du bist. Ich erkenne die Jokes, die du machst. Genauso bist du'", teilte Felix beim Lascana Summer Club-Event stolz mit. Diese ehrliche Rückmeldung sei für Felix das beste Feedback, das er sich wünschen könne.

In Bezug auf seinen Umgang mit dem plötzlichen Ruhm erklärte Felix, dass er sich schnell an das Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt habe. Trotz der großen Aufmerksamkeit, die durch seine Teilnahme an der Show auf ihn gerichtet ist, fühlt er sich in seinem engen Freundeskreis und familiären Umfeld gut aufgehoben. "Es passiert ganz, ganz viel, aber ich bin halt trotzdem in meinem kleinen Kreis mit meinen Leuten. Und das ist immer was, was einen sehr schützt", so der Bachelor im Gespräch mit Promiflash. Mittwochs freue er sich gemeinsam mit anderen Zuschauern auf neue Episoden und genieße es, die Sendung zu verfolgen.

Nicht nur Felix' Vater, sondern auch die Zuschauer waren schon vor zwei Wochen ganz aus dem Häuschen über den Start der neuen Staffel von "Die Bachelors". Vor allem Felix Stein kam beim Publikum richtig gut an. Unter einem Instagram-Post hieß es beispielsweise: "Wie unfassbar sympathisch ist Felix bitte?" und ein anderer Fan schrieb: "Ich bin jetzt schon ein Fan von Felix." Die Begeisterung für den neuen Rosenkavalier war kaum zu übersehen.

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

RTL Felix Stein mit den "Die Bachelors"-Teilnehmerinnen