Fans finden: Anna-Maria Ferchichi stellt ihren Sohn bloß

Anna-Maria Ferchichi (43) und Rapper Bushido (46) sorgen jetzt mit einer Podcast-Folge für Diskussionen. In einer exklusiven Episode von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" war dieses Mal ihr Sohn zu Gast: Montry Lewe. Was als lockeres Gespräch begann, endete laut oe24 in einer überraschend privaten Offenbarung. Anna-Maria sprach offen über Montrys Probleme während seiner Studienzeit und beschrieb, wie er sich monatelang von der Familie distanzierte. Dabei hielt sie sich nicht zurück und gestand: "Wir dachten, du nimmst Drogen." Um die Situation zu klären, seien sie und Bushido sogar extra von Dubai nach Berlin gereist.

Der intime Einblick in Montrys Schwierigkeiten sorgt jedoch nicht nur für Verständnis. Viele Fans empfinden die Ausführungen als übergriffig und werfen Anna-Maria vor, ihren Sohn bloßgestellt zu haben. Besonders auf Social Media häufen sich kritische Stimmen: "Wie unangenehm für ihn! Alles Persönliche so auszupacken vor der Menschheit ist nicht jedermanns Sache! Armer Kerl", kommentierte eine Userin. Einige gehen so weit, der Familie Ferchichi vorzuwerfen, aus privaten Angelegenheiten Profit zu schlagen. Doch auch verständnisvollere Meinungen gibt es laut oe24, wie eine Nutzerin betont: "Leute, er ist erwachsen und wurde bestimmt nicht gezwungen, da mitzumachen."

Anna-Maria ist den Umgang mit der Öffentlichkeit gewohnt und hat durch ihre Ehe mit Bushido gelernt, auch persönliche Themen offen anzusprechen. Der gemeinsam mit dem Rapper produzierte Podcast gewährt immer wieder tiefe Einblicke in das Familienleben der beiden – und sorgt regelmäßig für Zustimmung, aber auch Kritik. Ob die aktuelle Episode langfristige Auswirkungen auf das Familienverhältnis haben könnte, bleibt abzuwarten. Viele Fans freuen sich dennoch auf die nächsten Folgen und verfolgen gespannt, wie es weitergeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Lewe und seine Mama Anna-Maria Ferchichi, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern