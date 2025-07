Sandra Sicora hat mit Dating-Shows endgültig abgeschlossen

Sandra Sicora (33), bekannt durch ihre Teilnahme an mehreren Reality-Dating-Shows, hat genug von der Suche nach der großen Liebe im Fernsehen. In ihrer Instagram-Story äußerte sich der Reality-TV-Star ganz deutlich zu diesem Thema. Auf die Frage eines Fans, ob sie weiterhin bei Dating-Shows mitmachen wolle, antwortete sie: "Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf Dating." Sie betonte, dass sie von den Erfahrungen in solchen Formaten enttäuscht sei, da sie sich jedes Mal auf jemanden einlasse und am Ende enttäuscht werde. Ihr Frust habe sich zuletzt vor allem durch negative Erlebnisse in Sendungen wie "Couple Challenge" und "Match my Ex" verfestigt.

Sandra erklärte zudem, dass sie sich künftig lieber auf sich selbst konzentrieren wolle, anstatt weiterhin ihre Energie in enttäuschende TV-Romanzen zu investieren. Besonders der Aspekt, dass vieles in den Shows inszeniert sein könnte und sie belogen worden sei, habe ihre Entscheidung beeinflusst. Angesichts dieser Erfahrungen wolle sie nun eigene Prioritäten setzen und sich stattdessen mit anderem beschäftigen, was ihr Freude bereite. Ihren humorvollen Abschluss fand sie mit der Aussage, dass sie sich lieber auf sich und den "Buzzer" konzentrieren wolle – eine kleine Anspielung, die ihre Fans schmunzeln ließ.

Sandras Resignation gegenüber Dating-Shows könnte auch mit Erlebnissen aus der Vergangenheit zusammenhängen. Nach einer kurzen Bekanntschaft mit Reality-Star Calvin Kleinen (33) zog sie vor einiger Zeit einen klaren Schlussstrich. Dabei verschwieg sie nicht, dass sie sich von einer idealisierten Vorstellung habe leiten lassen, die letztlich nicht der Realität entsprach. Es scheint, als habe Sandra ihre Erfahrungen reflektiert und sich entschieden, künftig bewusster mit solchen Begegnungen umzugehen, anstatt sich weiter unnötigen Enttäuschungen auszusetzen.

ActionPress Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025