Erneuter Wasserschaden: Kim und Nikola schwimmen im Chaos

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) erleben in ihrem neuen Zuhause den nächsten Rückschlag. Nachdem sie bereits mit einer Überflutung zu kämpfen hatten, nahm die Katastrophe vergangene Nacht noch größere Ausmaße an: Das Wasser sammelte sich nicht nur im Garten, sondern tropfte auch von der Decke ins Haus. "Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was ist das?", hört man Kim in ihrer Instagram-Story flüstern, begleitet vom sanften Plätschern des Rinnsals, das sich – wie im Video zu sehen ist – aus einem Kanal in der Wand in den Garten des Influencerpärchens ergießt. In einem weiteren Clip filmt Nikola schließlich die tropfende Decke im Inneren und kommentiert fassungslos: "Das ist unglaublich. Ich habe dem Besitzer geschrieben – der antwortet nicht."

In den frühen Morgenstunden gelang es dem Paar endlich, eine verantwortliche Person zu erreichen, sodass gegen vier Uhr eine erste Hilfe eintraf, um die Wassermassen zu stoppen. Doch der Albtraum ist noch nicht vorbei: Kim befürchtet, dass aufgrund der durchnässten Decke nun Trocknungsgeräte eingesetzt werden müssen. Ironisch merkt sie an: "Das wird richtig spaßig. Die sind ja superlaut und werden sehr heiß." Was genau die Ursache für die wiederholten Wasserschäden ist, bleibt bislang unklar, doch sind Kim und Nikola inzwischen wieder weitestgehend trockengelegt und etwas besänftigt: Wie sie in einer weiteren Story verraten, war bereits ein Reinigungsteam vor Ort, um den entstandenen Dreck zu beseitigen und die noble Immobilie wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen.

Kim und Nikola hatten erst kürzlich einen schwierigen Neustart gewagt: Nachdem die 30-Jährige eine Stillgeburt erlitten hatte, trennte sich das Paar, fand aber wieder zusammen und wollte gemeinsam einen neuen Abschnitt in ihrem Leben beginnen. Ihr frisch bezogenes Heim in den Vereinigten Arabischen Emiraten sollte dabei ein Symbol dieses großen Neuanfangs sein – doch die Serie an Wasserschäden ließ die beiden in ihrem frisch bezogenen Nest bisher kaum zur Ruhe kommen. Dennoch blicken sie weiterhin optimistisch in die Zukunft: Aktuell widmet sich das Duo mit frischem Elan der Balkonbegrünung und ließ neben einigen Aloe-Vera-Gewächsen auch einen kleinen Zitronenbaum einziehen.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025