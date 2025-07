Magenkrebs: Baseballstar Bobby Jenks mit 44 Jahren gestorben

Der frühere Baseballstar Bobby Jenks, bekannt als Pitcher der Chicago White Sox und Gewinner der World Series 2005, ist am 4. Juli im Alter von 44 Jahren verstorben. Bobby erlag den Folgen einer fortgeschrittenen Form von Magenkrebs. Er lebte während seiner letzten Tage in Sintra, Portugal, wo er in Behandlung war. Er hinterlässt seine zweite Ehefrau Eleni Tzitzivacos und ihre gemeinsamen Kinder Zeno und Kate sowie vier Kinder aus seiner vorherigen Ehe mit Adele Romkee. "Er wird als Ehemann, Vater, Freund und Teamkollege vermisst werden", sagte der Vorsitzende der White Sox, Jerry Reinsdorf, laut Us Weekly und betonte die bleibende Bedeutung von Bobby für die Baseball-Gemeinde.

Bobby erlangte Berühmtheit, als er im vierten Spiel der World Series 2005 einen entscheidenden Moment lieferte und mit einem punktelosen neunten Inning zum ersten Franchise-Titel der White Sox seit 88 Jahren beitrug. Sein ehemaliger Trainer Ozzie Guillen bezeichnete ihn als einen seiner "absoluten Lieblingsspieler" und würdigte die vielen gemeinsamen Erinnerungen. Nach seiner aktiven Karriere, die 2011 bei den Boston Red Sox endete, engagierte sich Bobby als Trainer und Manager in kleineren Baseball-Ligen, darunter die Grand Junction Rockies und die Princeton WhistlePigs. Sein Kampf gegen den Krebs begann im Februar, als Ärzte feststellten, dass die Krankheit auf seinen Magen, seine Hüften und Knochen übergegriffen hatte.

Bobbys Leben war in den vergangenen Jahren von Schicksalsschlägen geprägt. Im Januar verlor er sein Zuhause in Kalifornien durch ein Feuer, wobei er fast all seine Karriere-Erinnerungsstücke einbüßte – bis auf seine World-Series-Trophäe, die er retten konnte. "Ich habe nur noch einen Koffer – alles andere ist weg", sagte er damals. Trotz der harten Zeiten behielt der Pitcher seine kämpferische Einstellung: "Ich akzeptiere keine Prognosen, das Leben ist unberechenbar." Sein Vermächtnis als Sportler und Mitmensch bleibt bei seinen Fans und seiner Familie unvergessen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bobby Jenks im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Bobby Jenks, Baseballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Bobby Jenks, Baseballspieler