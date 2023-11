Britischer Schauspieler Joss Ackland stirbt mit 95 Jahren!

Die Filmwelt trauert! Joss Ackland begann seine Karriere als Schauspieler für Film und Theater bereits sehr früh. Der gebürtige Londoner wirkte in seiner aktiven Laufbahn in über 100 Film- und Serienproduktionen mit – dazu gehörten die Serie "Midsomer Murders" oder der Streifen "Lethal Weapons 2". Zudem begeisterte er in zahlreichen Theaterstücken die Zuschauer. Für seine Leistungen wurde er sogar für einen BAFTA Award nominiert. Nun ist Joss jedoch gestorben.

Joss' Ableben gab seine Familie nun gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA bekannt. Demnach verstarb der Schauspieler "ganz friedlich" und war in seinen letzten Minuten von seinen Liebsten umgeben. Joss wurde 95 Jahre alt. Er hinterlässt seine sieben Kinder Paul, Samantha, Toby, Penelope, Melanie, Kirsty und Antonia.

2002 musste Joss einen schmerzhaften Verlust hinnehmen. Er verlor seine geliebte Frau Rosemary – sie litt an einer Motoneuronerkrankung und verlor den Kampf. Die beiden waren 51 Jahre glücklich miteinander verheiratet gewesen.

Joss Ackland im Oktober 2007

Joss Ackland im März 2012

Joss Ackland, britischer TV-Star

