Teenie-Mama: Jamie Lynn Spears wurde von Paparazzi verfolgt

Im Dschungel rollen die Tränen! Jamie Lynn Spears (32) wuchs im Schatten ihrer großen Schwester, der Pop-Ikone Britney Spears (41), auf. Bereits in jungen Jahren musste sie lernen, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen. Während sie in der Serie "Zoey 101" die Hauptrolle spielte, wurde der Nickelodeon-Star mit nur 16 Jahren schwanger. Im britischen Dschungelcamp spricht sie nun offen über ihre Kindheit und Jugend. So traumatisch war die Teenie-Schwangerschaft für Jamie!

Bei "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here" packt die zweifache Mutter jetzt aus. "Die ganze Welt sagte: Du bist eine Schlampe, du bist furchtbar, dein Leben ist vorbei", erzählt Jamie unter Tränen. Alles, was sie wollte, war Normalität für sich selbst und ihre Tochter Maddie. Ihr Umfeld habe sie jedoch zu einer Abtreibung gedrängt. Die Belastung durch die Presse sei schließlich so groß geworden, dass die Schauspielerin ihr Zuhause verlassen musste. Doch selbst in ihrem Versteck, einem Haus in Mississippi mit einem hohen Zaun, sollen jeden Tag 20 Paparazzi vor den Toren gelauert haben.

Doch es gibt auch Positives über ihre Kindheit zu berichten. "Meine Mama war der Überzeugung, dass wir die Besten der Welt waren", erzählt Jamie über sich und Britney und ergänzt: "Wir haben immer nur gesungen und getanzt, so waren wir nun mal." Die Fans sind gespannt, ob sie noch mehr über die Beziehung zu ihrer Schwester preisgeben wird.

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den Nickelodeon Kid's Choice Awards 2006

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Familie an Ostern 2023

Getty Images Lynne Spears und Jamie Lynn Spears, 2006

