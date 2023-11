Jamie Lynn Spears verlässt freiwillig das UK-Dschungelcamp

Sie bricht ab! Jamie Lynn Spears (32) sorgte in der britischen Ausgabe der beliebten Realityshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" für viele Aufreger. Zunächst hieß es, sie würde nicht über ihre berühmte Schwester Britney Spears (41) sprechen. Doch dann packte sie richtig aus. Sie plauderte über Streitereien mit der "Toxic"-Interpretin und erwähnte sogar einen peinlichen Vorfall bei den Grammys. Das war es jetzt aber mit den Geschichten: Denn Jamie hat das Format freiwillig verlassen!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, entschied die Schauspielerin, das TV-Projekt frühzeitig zu beenden. "Jamie Lynn Spears hat 'I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!' aus medizinischen Gründen verlassen. Sie war eine fantastische Mitbewohnerin, die bei den Prüfungen triumphiert hat und sich gut mit den anderen Promis verstanden hat", lautet das Statement eines Show-Sprechers. Die Szenen werden in der heutigen Folge gezeigt.

Wie Jamie wohl auf die Schlagzeilen der vergangenen Tage reagieren wird? Denn Britney scheint nicht wirklich begeistert über deren Fernsehauftritt gewesen zu sein. Zumindest klingt ein kryptischer Post danach, den die Pop-Ikone kürzlich im Netz teilte: "Ich habe nie einen Kampf begonnen, aber ich kann sie alle beenden."

Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de