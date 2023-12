Baldiger Umzug? Jamie Lynn Spears will in die UK ziehen!

Wird Jamie Lynn Spears (32) bald Britin? Im November nahm die kleine Schwester von Britney Spears (42) an der britischen Ausgabe vom Dschungelcamp teil. Lange hielt sie es im Camp jedoch nicht aus. Nach elf Tagen verließ die Zoey 101-Darstellerin die Sendung freiwillig. Trotzdem scheint die Zeit mit den anderen Campbewohnern für die Schauspielerin sehr positiv gewesen zu sein. Jamie überlegt nun sogar nach Großbritannien auszuwandern!

In der Sendung " I'm A Celebrity Get Me Out Of Here! Coming Out" schwärmt sie von den anderen Teilnehmern. "Die ersten Tage im Camp waren hart für mich, aber diese wunderbaren Menschen haben mich einfach aufgefangen und eine Seite von mir zum Vorschein gebracht, von der ich nicht dachte, dass ich sie hätte", verrät sie begeistert. In den Campbewohnern habe sie Freunde fürs Leben gefunden. Diese neu gewonnen Freundschaften will sie pflegen, sodass sie jetzt sogar über einen Umzug nachdenkt. "Ich glaube, ich möchte nach Großbritannien ziehen, ich möchte, dass sie mich adoptieren", erzählt Jamie.

Aktuell lebt die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Jamie Watson (41) und ihren zwei Töchtern Maddie (15) und Ivey im US-Bundesstaat Florida. Hier soll die Familie laut The Sun in einem luxuriösen Apartment für rund 1,16 Millionen Euro wohnen.

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Jamie Lynn Spears, Sängerin

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Familie an Ostern 2023

