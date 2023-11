Wird Jamie im UK-Dschungelcamp über Britney Spears lästern?

Zieht Jamie Lynn Spears (32) ihre Schwester tatsächlich in den Dreck? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sie Sängerin tatsächlich in das britische Dschungelcamp einziehen wird. Die Produzenten der beliebten Show sollen sich davon erhoffen, dass die Blondine beim gemütlichen Lagerfeuer auch ganz groß über ihre ältere Schwester Britney Spears (41) auspackt. Und dass das passiert, ist wohl gar nicht mal so unwahrscheinlich...

Lässt sich Jamie einige Geschichten entlocken? Im Interview zu ihrer Teilnahme am diesjährigen UK-Dschungelcamp macht die 32-Jährige nun immerhin Andeutungen. "Geschichten am Lagerfeuer erzählen? Ich freue mich sehr darauf", zitiert The Sun sie. Ob die Zoey 101-Bekanntheit tatsächlich gegen ihre Schwester schießen wird, bleibt aber abzuwarten.

Jamie und Britney haben kein gutes Verhältnis. Das untermauerte die "Toxic"-Interpretin in ihrer Biografie "The Woman in Me". "Meine Schwester und ich hätten einander Trost spenden sollen, aber das war leider nicht der Fall", erinnert sich Britney darin an die Zeit, in der sie unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) stand.

Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears im Juni 2016

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit Schwester Jamie Lynn Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de