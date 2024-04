"Mein Jesusjahr": So feiert Jamie Lynn Spears 33. Geburtstag

Happy Birthday, Jamie Lynn Spears (33)! Die "Sweet Magnolias"-Bekanntheit feiert heute ihren 33. Geburtstag – scheinbar ein Lebensjahr, das ihr viel bedeutet. "33, mein Jesusjahr", beginnt die Schwester von Britney Spears (42) ihren Geburtstagspost auf Instagram. Mit 33 ist Jesus gestorben, sodass für viele dieses Alter als das Jahr der Wiedergeburt gilt. "Ich danke Jesus für dieses Leben, das ich führen darf, und für all die wunderbaren Menschen, mit denen ich es teilen darf", schreibt die Ehefrau von Jamie Watson (41) gerührt. Weiter drückt sie ihre Dankbarkeit aus: "Ich betrachte keine Sekunde davon als selbstverständlich, nicht einmal eine!"

Auf den zahlreichen Schnappschüssen ihres Beitrags auf Instagram sieht man, dass Jamie ihren Geburtstag am Set von der Netflix-Serie "Sweet Magnolias" verbracht hat. Mit einem XXL-Kuchen und Luftballons haben ihre Schauspielkollegen die 33-Jährige scheinbar an ihrem Ehrentag gefeiert. "Heute habe ich so viel Liebe von allen bei der Arbeit gespürt", bedankt sich die Zoey 101-Darstellerin in der Bildunterschrift. Doch auch ihre Töchter Maddie Briann und Ivey Joan waren mit von der Partie, wie man auf weiteren Bildern erkennt. Offenbar machte die Familie anlässlich Jamies Geburtstag einen gemeinsamen Spaziergang am Set.

In diesem Jahr feiert Jamie nicht nur ihr "Jesusjahr". Vor wenigen Tagen hatte sich die Schauspielerin noch über ein weiteres Jubiläum freuen dürfen: Im März dieses Jahres hatte sie den zehnten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Jamie zelebriert. "10 Jahre Ehe sind etwas, worauf man stolz sein kann", hatte sie zu einem Instagram-Post geschrieben. Einen Scherz hatte sie sich trotz all der Romantik dennoch nicht verkneifen können. "Das ist eine lange Zeit, um den Mist von jemandem zu tolerieren", hatte die Schauspielerin gewitzelt.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears und ihre Töchter im April 2024

Getty Images Jamie Watson und Jamie Lynn Spears im April 2015 in Texas

