Jamie Lynn Spears' Tochter Maddie strahlt beim Abschlussball

Wow – so erwachsen ist die Tochter von Jamie Lynn Spears (33)! 2007 hatte die Nachricht von der Schwangerschaft des Zoey 101-Stars für einige Schlagzeilen gesorgt: Im Alter von 17 Jahren brachte die kleine Schwester von Britney Spears (42) ihre Tochter Maddie zur Welt. Mittlerweile ist diese 15 Jahre alt und zu einem waschechten Teenager herangewachsen. Auf Instagram teilt Maddie nun stolz Bilder ihres Abschlussballs: In einem pinken Glitzerkleid posiert die US-Amerikanerin lächelnd mit ihrem Tanzpartner. Ein weiterer Schnappschuss zeigt das Abschlussballpaar mit der stolzen Mama Jamie Lynn, die für das Foto in ein legeres Outfit schlüpfte.

Die Community der 15-Jährigen zeigt sich hellauf begeistert von dem Beitrag und kommentiert fleißig. "Absolut atemberaubend und perfekt wie immer", meint eine Userin. "Absolut umwerfend!", schreibt ein weiterer User. Auch Jamie Lynn scheint stolz auf ihren Nachwuchs zu sein und teilt Maddies Beitrag in ihrer Instagram-Story.

Wie schwer es für Jamie gewesen war, als Teenager Mutter zu werden, verriet sie kürzlich während ihrer Teilnahme am UK-Dschungelcamp "I'm a Celebrity". "Die ganze Welt sagte: Du bist eine Schlampe, du bist furchtbar, dein Leben ist vorbei", erzählte sie ihren Mitcampern mit Tränen in den Augen.

Instagram / maddie2watson Maddie Watson, Tochter von Jamie Lynn Spears

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMA Awards, 2016

