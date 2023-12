Begraben Britney und Jamie Lynn Spears etwa das Kriegsbeil?

Gehen sie aufeinander zu? Popsängerin Britney Spears (42) und ihre Schwester Jamie Lynn Spears (32) haben seit Jahren ein äußerst schwieriges Verhältnis. Die Beziehung der berühmten Schwestern gleicht einem Katz- und Maus-Spiel: Mal äußern sich beide wohlgesonnen, doch dann beginnen die Vorwürfe von Neuem. Derzeit stehen die Zeichen aber wohl auf Frieden. Begraben Britney und Jamie Lynn etwa das Kriegsbeil?

"Es ist viel Zeit vergangen und da es Weihnachten ist, möchte Britney versuchen, ein paar vergangene Probleme aus der Welt zu schaffen", plaudert ein Insider im Gespräch mit The Sun aus. Laut der Quelle möchte die Sängerin das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Schwester wieder kitten: "Sie sind schließlich Schwestern und obwohl sie ihren Anteil an Auseinandersetzungen hatten, ist es an der Zeit zu sehen, ob sie die Vergangenheit endlich hinter sich lassen können."

Angeblich ist es nicht ausgeschlossen, dass Britney das Weihnachtsfest sogar bei ihrer Mutter Lynne Spears verbringt: "Britney habe zwar bisher keine Reisevorbereitungen getroffen, doch die Hoffnung sei noch nicht verloren", äußerte sich ein Informant gegenüber TMZ. Die Mutter-Tochter-Beziehung galt ebenfalls lange als angeknackst.

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit Schwester Jamie Lynn Spears

Getty Images Jamie Lynn Spears und Britney Spears bei den Teen Choice Awards 2002

Getty Images Lynne Spears, Mutter von Britney Spears

