Fans sind sauer: Jamie Lynn tratscht über Britney Spears

Jamie Lynn Spears (32) sorgt aktuell mit ihrer Teilnahme an "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", der britischen Variante des Dschungelcamps, für Kontroversen im Netz. Die Schauspielerin soll in keinem guten Verhältnis zu ihrer Schwester Britney Spears (41) stehen. Doch egal, ob sie über den Popstar spricht oder schweigt: Sie erntet Kritik. Jetzt bringt Jamie Lynn die Britney-Fans erneut gegen sich auf!

Einigen Fans gefällt es gar nicht, dass Jamie Lynn ausgerechnet über eine der Niederlagen ihrer Schwester gesprochen hat. Auf X, ehemals Twitter, fragt ein User: "Warum tratschst du über die schwierigen Momente deiner Schwester im Fernsehen?" Ein anderer fügt hinzu: "Was war denn falsch daran, dass Britney unbedingt gewinnen wollte und enttäuscht war? Jamie Lynn tut so, als sei das etwas Schlechtes."

"Wollt ihr etwas wirklich Peinliches hören? Es geht um meine Schwester", leitete Jamie Lynn im Dschungelcamp die kleine Lästerstunde ein. Dann erzählte sie, wie Britney bei ihrer ersten Grammy-Nominierung im Jahr 2000 gegen Christina Aguilera (42) verloren hatte. "Britney war eindeutig der größere Star in dem Jahr, sie hat sich den Arsch aufgerissen", meinte der Zoey 101-Star. Im Hause Spears sei die Enttäuschung groß gewesen. Die Niederlage habe Britney das Herz gebrochen: "Sie sagte wirklich, dass sie nie wieder zu den Grammys gehen will."

Getty Images Jamie Lynn Spears im Dezember 2022

Getty Images Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den "Teen Choice Awards" 2002

Getty Images Britney Spears, Sängerin, mit Schwester Jamie Lynn Spears

