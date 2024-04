Gewusst? Diese zehn Songs werden 2024 schon 20 Jahre alt!

Es ist kaum zu glauben, aber das Jahr 2004 liegt tatsächlich schon 20 Jahre zurück. Neben kulturellen Events wie der Premiere von "Die Unglaublichen" und dem Launch von Mark Zuckerbergs (39) Facebook waren es vor allem in der Musik bewegende 366 Tage. Der erfolgreichste Hit im Jahr der Olympischen Spiele von Athen war "Dragostea din tei" von O-Zone. Der Song kletterte im Juni auf Platz eins der deutschen Charts und konnte die Poleposition stolze 14 Wochen verteidigen. Mit dem Ende des Sommers war der Hype dann allerdings vorbei. "Obsesión" von Aventura erkämpfte sich den ersten Platz im September, bevor er wiederum im November von Eric Prydz (47) mit "Call on Me" abgelöst wurde.

Ähnlich viel Ohrwurmpotenzial hatte der Hit "Perfekte Welle" von Juli. Auch dieser Song erlebt momentan sein 20. Jubiläum. Er verbrachte 34 Wochen in den deutschen Charts, konnte aber nie Platz eins erreichen. Ende 2004 ereignete sich dann ein tragischer Tsunami in Südostasien, der viele Menschenleben forderte. Wegen der heiklen Thematik wurde das Lied daraufhin bei vielen Radiosendern aus dem Programm genommen. Gegenüber der Rheinischen Post äußerte die Band ihr Verständnis für die Entscheidung.

Insgesamt war 2004 ein sehr erfolgreiches Jahr für weibliche Stimmen aus Deutschland. Yvonne Catterfeld (44) landete mit "Du hast mein Herz gebrochen" einen Hit. Außerdem konnte Sarah Connor (43) mit "Living to Love You" Platz eins der Charts erobern. Kontrastprogramm zu den Herzschmerz-Balladen lieferte ein Berliner Rapper. Sido (43) veröffentlichte vor 20 Jahren "Mein Block". Damals zeigte sich der heute 43-Jährige immer mit seiner Maske, einem verchromten Totenschädel.

Neben Balladen und Rap wurde 2004 auch viel tanzbare Musik produziert. Britney Spears' (42) "Toxic", "Let's Get It Started" von den Black Eyed Peas und "Yeah!" von Usher (45) featuring Ludacris (46) und Lil Jon liefen in den Klubs rauf und runter. Für die Pop-Prinzessin war das Jahr auch noch aus anderen Gründen aufregend: Im Januar hatte sie ihren Kindheitsfreund Jason Allen Alexander (42) geheiratet, ließ die Ehe aber schon nach 55 Stunden annullieren. Die nächste Heirat ließ nicht lange auf sich warten. Schon im September 2004 gab sie Kevin Federline (46) das Jawort.

Eva Briegel, Juli-Frontfrau

Yvonne Catterfeld, Musikerin

Die Black Eyed Peas bei den American Music Awards 2010 in Los Angeles

