Tochter starb beinahe: Jamie Lynn Spears konnte nichts tun!

Jamie Lynn Spears (32) erlebte einen dunklen Moment als Mutter. Nachdem die Schauspielerin als Kinderstar in der Serie Zoey 101 bekannt geworden war, hatte sie mit gerade einmal 16 Jahren Schlagzeilen mit ihrer ersten Schwangerschaft gemacht. Im Juni 2008 war ihre Tochter Maddie zur Welt gekommen. 2017 erlebte Maddie einen schweren Unfall, der ihr Leben bedrohte. Und Jamie konnte ihrer Tochter nicht helfen.

Mit gerade einmal acht Jahren war Maddie mit einem Quad in einen See gefahren. Weil ihr Gurt geklemmt hatte, hatte sich das Mädchen nicht befreien können und war mit dem ATV versunken. Die Einsatzkräfte erschienen wohl schnellstmöglich und zogen sie aus dem Wasser – ihre Eltern mussten hilflos zusehen. Im Krankenhaus musste sie dann kurzzeitig um ihr Leben kämpfen, doch sie überlebte glücklicherweise. "Wir haben viel damit zu tun, es zu verarbeiten. Jetzt geht es mehr darum, sich auf das Positive zu konzentrieren und die Tatsache, dass es ein Wunder ist. [...] Wir waren gesegnet", erzählte Jamie damals gegenüber Page Six.

Als Teenager Mutter zu werden, war in jeder Hinsicht nicht leicht für Jamie. Im UK-Dschungelcamp "I'm A Celebrity" offenbarte sie, dass vor allem die Aufmerksamkeit der Medien es ihr schwer gemacht habe. "Die ganze Welt sagte: Du bist eine Schlampe, du bist furchtbar, dein Leben ist vorbei", erklärte sie ihren Mitcampern mit Tränen in den Augen.

Instagram / jamielynnspears Maddie und Jamie Lynn Spears im Jahr 2023

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihrem Ehemann Jamie Watson und ihren Kindern Maddie Aldridge und Ivey Joan Wat

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

