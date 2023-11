Streit mit Paulina: Gesteht sich Promi-BB-Jürgen Schuld ein?

Eskaliert es noch? Bei Promi Big Brother geraten die Kandidaten immer wieder aneinander. Vor allem die hitzigen Diskussionen zwischen Jürgen Milski (60) und Paulina Ljubas (26) sorgten für viel Aufsehen: So beleidigten sich die beiden im Container heftig und schossen, was das Zeug hält. Bis zuletzt herrschte eisige Stimmung. Jetzt müssen sich der Schlagersänger und die Reality-TV-Bekanntheit aber aussprechen: Vertragen sich Paulina und Jürgen endlich?

In der heutigen "Promi Big Brother"-Folge setzt der große Bruder die Temptation Island-Bekanntheit und den TV-Star zusammen und spielt ihnen vor, was sie sich in den vergangenen Tagen an den Kopf geworfen haben. Paulina sieht ihre Fehler ein: "Ich muss mich auch entschuldigen dafür, das war nicht die 26 Jahre alte Paulina, die geredet hat. [...] Ich habe das mittlerweile reflektiert. Ich bin halt einfach jemand, der ein bisschen seine Zeit braucht." Jürgen hingegen gesteht auch, dass er übertrieben hat, eine offizielle Entschuldigung gibt es aber nicht. "Ich weiß natürlich, dass ich über das Ziel hinausgeschossen bin. Ich habe wirklich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn", rechtfertigt er wiederum sein Verhalten.

Die Fans begegnen der Aussprache mit gemischten Gefühlen. "Er sieht es vielleicht ein, er will es aber nicht zugeben", kommentiert ein Zuschauer auf X. "Jürgen betreibt schon wieder Schuldumkehr und Paulina entschuldigt sich auch noch. Was zur Hölle?" oder "Sorry Jürgen, wenn man sich wie ein Arschloch verhält, hat man jeglichen Respekt verloren. Egal wie alt man ist" sind weitere Meinungsäußerungen der Fans im Netz.

Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

Sat.1/Nadine Rupp Paulina Ljubas, TV-Persönlichkeit

Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

