Adele und Rich Paul genießen sportliche Date-Night!

Adele (35) und Rich Paul (42) genossen eine Date-Night. Am Samstag besuchte das Paar ein Basketballspiel der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets. Die Sängerin und ihr Liebster verfolgten das Spiel von der ersten Reihe am Spielfeldrand aus. Adele trug ein elegantes Outfit, bestehend aus einem schwarzen Anzug, einem hellen Oberteil und weißen Pumps, während Paul mit seiner Jeansjacke und Lederhose auf einen lässigen Look setzte. Die Partie schien die beiden komplett in den Bann gezogen zu haben – wie Augenzeugen berichten, tauschte sich das Paar immer wieder angeregt über den Spielverlauf aus.

Das Paar teilt scheinbar eine große Leidenschaft für den Ballsport. In der Vergangenheit wurden die beiden bereits mehrfach bei diversen Basketballspielen gesehen. Einer anderen Sportart kann die Interpretin von "Set Fire to the " hingegen nichts abgewinnen: Football. Dass ihr Liebster, der von Beruf Sportagent ist, jedes NFL-Spiel verfolgt, gehe Adele stark auf die Nerven. "Das ganze Wochenende über verfolgt er Spiele", klagte sie laut Mirror vor einigen Monaten in einer Comedyshow. Die Britin erklärte, dass sie die Regeln des inoffiziellen amerikanischen Nationalsports einfach nicht verstehe. "Ich bin wirklich nicht die beste Partnerin, wenn es um Football geht, obwohl mein Partner es absolut liebt", betonte sie.

Adele und Paul gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr sollen die beiden den nächsten Schritt gewagt haben. Verschiedene Medien wie Daily Mail berichteten, dass sich das Paar still und heimlich das Jawort gegeben habe. Angeblich habe die Musikerin die Heirat auf amüsante Art bestätigt. "Ich war heute Abend in der Comedy-Show von Alan Carr (47) in Los Angeles und Adele saß im Publikum. Alan fragte das Publikum, ob jemand in letzter Zeit geheiratet habe, und Adele rief: 'Ich habe'", plauderte ein Augenzeuge aus.

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adele Adkins, Sängerin

