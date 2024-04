So verliebt: Paulina Ljubas und Tommy kuscheln im Urlaub

Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni lernten sich bei Germany Shore kennen. In dem Reality-TV-Format funkte es direkt bei den beiden. Seit einigen Monaten gehen sie nun gemeinsam durchs Leben und zeigen seitdem immer wieder, wie verliebt sie ineinander sind. Auf ihren Instagram-Profilen teilen sie nun vertraute Schnappschüsse aus ihrem Marbella-Urlaub. Tommy und Paulina kuscheln dabei auf einer Sonnenliege. Der Franzose legt den Arm um seine Freundin und zieht sie zu sich. Anschließend küsst er sie liebevoll auf den Kopf.

Dazu schreibt die 27-Jährige: "Ein Herz zu finden, das dich liebt, ohne dich um etwas anderes zu bitten als darum, dass es dir gut geht." Tommy scheint von der süßen Liebesbekundung ziemlich gerührt zu sein. Er kommentiert: "Ich liebe dich, meine kleine Popo." Die Fans scheinen von dem Anblick mindestens genau so begeistert. "Ihr beiden wirkt zusammen so frei", kommentiert eine Person.

Tommy und Paulina wohnen beide in Nizza. Ob das Paar vielleicht bald schon den nächsten Schritt wagt und zusammenzieht? "Wir sind ständig beieinander, aber ich habe halt auch noch meine eigene Wohnung", stellte die Ex on the Beach-Bekanntheit im Netz klar. Das Zusammenziehen habe keine Eile, denn momentan würden sie und Tommy das Beste aus beiden Welten genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Schnappschüsse von Tommy und Paulina? Ich finde sie total süß! Na ja, das ist nichts Besonderes... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de