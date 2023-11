Aus und vorbei! YouTuber Leeroy Matata beendet Karriere

Er zieht einen Schlussstrich! Leeroy Matata ist ein bekannter YouTuber, der zu den erfolgreichsten deutschen Webvideoproduzenten zählt. Der Influencer produziert Videos, die sowohl unterhaltsam als auch lehrreich und von sozialer Relevanz sind. Im Laufe der Jahre führte er zahlreiche spannende Interviews, die seine knapp 2,5 Millionen Abonnenten eifrig verfolgten. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Leeroy verkündet überraschend das Ende seiner Karriere!

In seiner Instagram-Story teilt der 26-Jährige seinen Followern das YouTube-Aus mit: "Das war es Freunde… Nach sieben Jahren YouTube. Danke an jeden Einzelnen, der mich unterstützt hat. Gemeinsam haben wir verdammt viel in Deutschland bewegt." Zusätzlich verlinkte der Bonner einen Link zu einem YouTube-Video, in welchem er näher auf seine Beweggründe eingeht.

Leeroy habe schon seit längerer Zeit den Spaß an seiner Arbeit verloren. Des Weiteren mache dem Content Creator das öffentliche Leben und der damit verbundene Druck zu schaffen. "Jetzt bin ich halt einfach an dem Punkt, dass ich das nicht mehr für mein Leben möchte", gesteht er offen.

Leeroy Matata, YouTuber

Instagram / leeroymatata Leeroy Matata, YouTuber

Instagram / leeroymatata Leeroy Matata, YouTuber

