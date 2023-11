Fußballer Agyemang Diawusie ist mit nur 25 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Fußballwelt! Jahrelang spielte Agyemang Diawusie in der zweiten und dritten Liga Fußball. Unter anderem stand er bei Vereinen wie Dynamo Dresden oder RB Leipzig unter Vertrag. Zuletzt spielte er für den Club Jahn Regensburg. In dieser Saison stand er fast jedes Spiel auf dem Platz. Doch nun der Schock: Agyemang ist mit nur 25 Jahren verstorben!

Das gab sein Verein in einer offiziellen Mitteilung bekannt. "Die Jahn Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern. Wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren", heißt es in dem Statement. Laut der Deutschen Presse-Agentur sei er eines natürlichen Todes gestorben.

Auch seine Fußballkollegen trauern um den jungen Spieler. "Ich bin brutal geschockt. Agy war für mich nicht nur ein Teamkollege, sondern ein guter Freund. Wir blieben immer in Kontakt", erzählt der SV Sandhausen-Kicker Tim Knipping in einem Statement.

Agyemang Diawusie im September 2020 in Dresden

Agyemang Diawusie im Februar 2023

Agyemang Diawusie im August 2023 in Bielefeld

