Felicity Huffman äußert sich erstmals zu Bestechungsskandal!

Felicity Huffman (60) bricht ihr Schweigen! Die Desperate Housewives-Darstellerin hatte 2019 für einen Skandal gesorgt. Sie soll Schmiergelder bezahlt haben, damit ihre Kinder an renommierten Universitäten aufgenommen werden. Die Schauspielerin musste deswegen sogar für elf Tage ins Gefängnis. Mittlerweile ist sie wieder frei und auch wieder im TV zu sehen. Zu dem Schmiergeld-Vorfall hat sich Felicity seither nicht persönlich geäußert – bis jetzt!

Gegenüber "ABC-7 Eyewitness News" erzählte Felicity, das ein College-Berater sie damals davon überzeugt hätte, es mit Bestechung zu versuchen: "Ich arbeitete ein Jahr lang mit ihm zusammen und vertraute ihm bedingungslos. [...] Nach einem Jahr fing er an zu sagen: 'Ihre Tochter wird an keinem der Colleges angenommen, an denen sie studieren möchte.' Und ich habe ihm geglaubt." Als er anfing, ihr den kriminellen Plan vorzustellen, dachte sie, es sei die einzige Möglichkeit, ihrer Tochter eine Zukunft zu bieten: "Ich hatte das Gefühl, dass ich eine schlechte Mutter wäre, wenn ich es nicht tun würde. Also habe ich es getan."

Am Ende schaffte es Felicitys Tochter Sophia Macy aber auch ganz ohne die Unterstützung ihrer Mutter an die Elite-Uni. 2020 wurde sie in die Abschlussklasse 2024 der Carnegie Mellon University School of Drama aufgenommen. Dort wird sie als Schauspielerin ausgebildet.

Getty Images Felicity Huffman, Schauspielerin

Getty Images Felicity Huffman im Dezember 2022

Getty Images Felicity Huffman, "Desperate Housewives"-Darstellerin

