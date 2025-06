Felicity Huffman lobt "Desperate Housewives"-Neuauflage

Felicity Huffman (62) hat sich erstmals zu den Plänen einer Neuauflage von Desperate Housewives geäußert und ihre Unterstützung für das Projekt verkündet. Die Schauspielerin, die in der Originalserie acht Staffeln lang die Rolle der Lynette Scavo spielte, zeigte sich im Gespräch mit E! News begeistert über die Idee des Reboots. "Ich bin komplett, zu 100 Prozent, dafür", erklärte Felicity und lobte die Mitarbeit von Kerry Washington (48), die das Projekt als Produzentin begleitet: "Es ist so großartig, dass sie das mit Women of Color macht. Es ist genau das, was jetzt gebraucht wird."

Besonderes Vertrauen hat Felicity offenbar in die kreative Beteiligung von Marc Cherry (63), dem Erfinder der Originalserie. "Ich denke, Marc Cherry, der die Serie erschaffen hat und brillant ist, ist ebenfalls involviert", fügte sie hinzu. Noch ist unklar, in welchem Umfang Marc Cherry tatsächlich mitarbeitet und auch, ob Kerry Washington selbst eine Rolle vor der Kamera übernehmen wird. Das Projekt befindet sich aktuell in einer frühen Entwicklungsphase, und ein genauer Starttermin lässt noch auf sich warten.

Obwohl die Informationen zum "Desperate Housewives"-Reboot noch stark unter Verschluss gehalten werden, sind einige Details bereits bekannt. Laut Medienberichten wird der alte Cast nicht zurückkehren. Stattdessen werden fünf bisher noch unbekannte Freundinnen im Mittelpunkt des Reboots stehen. Doch auch bei dem neuen Projekt, das bisher unter dem einfachen Namen "Wisteria Lane" läuft, sollen Affären, Intrigen und dunkle Geheimnisse nicht zu kurz kommen. Fans dürfen also gespannt bleiben.

Getty Images Kerry Washington im September 2023

Getty Images Teri Hatcher, Felicity Huffman, Nicollette Sheridan, Eva Longoria und Marcia Cross, 2006

