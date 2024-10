So viel Zoff gab es beim Dreh von "Desperate Housewives"

Vor zwanzig Jahren feierte die Erfolgsserie Desperate Housewives ihre Premiere und fesselte Millionen Zuschauer mit den Intrigen und Dramen in der scheinbar perfekten Vorstadtidylle der Wisteria Lane. Doch hinter den Kulissen brodelte es gewaltig: Zwischen den Hauptdarstellerinnen Teri Hatcher (59), Felicity Huffman (61), Eva Longoria (49), Marcia Cross (62) und Nicollette Sheridan (60) soll es laut The Sun heftige Spannungen und Streitereien gegeben haben. Insbesondere "Susan"-Darstellerin Teri, die als einzige bereits zuvor in Hollywood Fuß gefasst hatte, stand im Mittelpunkt zahlreicher Konflikte.

Bereits zu Beginn der ersten Staffel im Jahr 2005 traten während eines Vanity-Fair-Shootings Spannungen zwischen den Hauptdarstellerinnen auf. Während den Mitarbeitern dazu geraten wurde, Teri "unter Kontrolle" zu halten, durfte diese sich dennoch als Erste ein Outfit aussuchen. Dies führte zu Unmut unter den Darstellerinnen. Marcia weigerte sich daraufhin in der Nähe von Teri zu stehen, was letztendlich ein chaotisches Shooting verursachte. Doch das Vanity-Fair-Drama war nur die Spitze des Eisbergs: Die Stimmung am Set war offenbar derart angespannt, dass sogar ein Gerichtsverfahren wegen der Entlassung von "Edie"-Darstellerin Nicollette folgte. Sie behauptete, der Serien-Schöpfer Marc Cherry (62) habe sie während eines Streits körperlich angegriffen und sie später ungerechtfertigt aus der Serie gestrichen. Dieser verteidigte sich mit der Begründung, die Entlassung geschah aus kreativen und nicht aus persönlichen Gründen. Selbst die Gerichtsjury konnte sich in dieser Angelegenheit nicht einigen, weshalb das Verfahren eingestellt wurde. Nicollette gestand später gegenüber EW, dass diese Vorfälle ihre Sicht auf die Fernsehbranche nachhaltig negativ beeinflussten.

Abseits des Set-Dramas hatten die Schauspielerinnen auch persönliche Herausforderungen zu bewältigen. Als "Lynette"-Darstellerin Felicity 2019 wegen ihrer Verwicklung in einen Universitäts-Bestechungsskandal verurteilt wurde, erhielt sie Unterstützung von ihren Kollegen, die vor Gericht positive Briefe über sie schrieben. Der Brief von "Gabrielle"-Darstellerin Eva enthüllte, dass sie am Set von einer Kollegin gemobbt wurde und Felicity ihr beistand. Sie schrieb: "Ich fürchtete die Tage, an denen ich mit dieser Person arbeiten musste, weil es reiner Horror war." Obwohl kein Name genannt wurde, vermuten viele, dass es sich bei der besagten Person um Teri handelt. Diese äußerte sich selbst nur selten zu den Vorwürfen und betonte in einem Interview mit Daily Mail: "Ich war während dieser acht Jahre überaus großzügig und jedes Crewmitglied wird Ihnen das bestätigen. Also ist es egal, was irgendjemand schreibt." Trotz aller Spannungen hinter den Kulissen bleibt Desperate Housewives eine der beliebtesten Serien der 2000er-Jahre.

Getty Images Teri Hatcher bei der From Paris With Love Gala, 2018

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Eva Longoria und Felicity Huffman

