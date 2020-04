Das ist eine Riesenüberraschung für alle Fans der US-amerikanischen Dramaserie Desperate Housewives! Die Show über das Leben in der Vorstadt unterhielt mit acht erfolgreichen Staffeln seine Zuschauer von 2004 bis 2012. Seitdem wünschen sich die treuen Anhänger des Formats ein Reboot oder eine Art Reunion, was ihnen in den letzten Jahren verwehrt geblieben ist. Bis jetzt, denn tatsächlich feiern diesen Sonntag einige Hauptdarstellerinnen ein Wiedersehen der besonderen Art.

Wie Deadline nun berichtet, werden diverse "Desperate Housewives"-Lieblinge im Rahmen der Web-Serie "Stars In The House" virtuell zusammentreffen. Von den originalen Hausfrauen sind Eva Longoria (Gabrielle Solis) und Marcia Cross (Bree Van de Kamp) vertreten. Die beiden werden Geld für Künstler sammeln, die finanziell unter der aktuellen Lage leiden. Auf dem YouTube-Kanal des Actors Funds werden sie in Erinnerungen schwelgen und über aktuelle Projekte plaudern.

Neben Eva und Marcia werden noch drei weitere Gäste mit dabei sein. Dana Delany stieß mit ihrer Rolle der Katherine Mayfair erst in der vierten Staffel zum Cast dazu. Neben ihr wird auch Brenda Strong bei dem Wiedersehen erscheinen. Sie war zwar seltener in ihrer Rolle der Mary Alice Young in der Sendung zu sehen, fungierte aber in allen acht Staffeln als Erzählerin. Abschließend gesellt sich auch Vanessa Williams zur Talkrunde. Sie verkörperte in den letzten beiden Staffeln die Nachbarin Renee Perry.

Das bedeutet, dass drei der beliebten TV-Hausfrauen fehlen werden. Teri Hatcher (Susan Mayer), Nicollette Sheridan (Edie Britt) und Felicity Huffman (Lynette Scavo) werden dem Netz-Event fernbleiben. Letztere hatte jüngst mit einem Uni-Bestechungsskandal für Schlagzeilen gesorgt. Ob dies der Grund dafür ist, dass sie nicht kommt, ist bis dato nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria und Teri Hatcher

Anzeige

Getty Images Dana Delany, Teri Hatcher und Felicity Huffman

Anzeige

Getty Images Vanessa Williams, Brenda Strong, Marcia Cross, Eva Longoria und Felicity Huffman

Getty Images Der Cast von "Desperate Housewives"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de