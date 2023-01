Nach Haftstrafe: Felicity Huffman erstmals in Serie zu sehen

Felicity Huffman (60) ist nach ihrem Skandal wieder auf den Bildschirmen zu sehen. Die amerikanische Schauspielerin hatte ihre letzte Rolle in der Komödie "Tammy’s Always Dying", bevor sie wegen eines Bestechungsskandals verhaftet wurde und von den Fernsehbildschirmen verschwand. In der Zwischenzeit hat sie wieder an mehreren Projekten mitgewirkt und übernimmt eine Gastrolle in der Serie "The Good Lawyer". Jetzt wird Felicity nach ihrer Haftstrafe erstmals wieder im TV zu sehen sein.

Wie das amerikanische Magazin People jetzt berichtete, wird Felicity ihre erste Serienrolle nach ihrer Inhaftierung als Anwältin Janet Stewart übernehmen. In der Serie geht es um eine junge Anwältin, die unter Zwangsstörungen leidet. Als hoch angesehene Anwältin und Partnerin soll Felicity mit ihrem Intellekt und ihrem trockenen Humor den Anwalt Dr. Shaun Murphy vertreten, der von Freddie Highmore (30) verkörpert wird.

Felicity wurde 2019 wegen Bestechung zu 14 Tagen Haft und 250 Sozialstunden verurteilt. Sie soll einem Zulassungsberater 15.000 Dollar gezahlt haben, damit ihre Tochter an einer Elite-Universität angenommen wird. Nach elf Tagen und einer Kaution von 250.000 Dollar wurde sie für ein Jahr auf Bewährung entlassen.

