Endlich wieder gute Neuigkeiten im Hause Huffman! Anfang 2019 wurde öffentlich, dass der Desperate Housewives-Star Felicity Huffman (57) eine hohe Geldsumme bezahlt hat, damit seine Kinder an renommierten Universitäten aufgenommen werden. Wegen dieser Schmiergeld-Affäre wurde Felicity im vergangenen September vor Gericht zu 14 Tagen Knast verurteilt. Jetzt wurde bekannt: Ihre älteste Tochter Sophia Macy ist nun ohne Unterstützung an einer amerikanischen Elite-Uni angenommen worden!

Die 19-Jährige teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit. In ihrer Biografie ist nun zu lesen: "CMU Drama '24." Demnach wurde sie in die Abschlussklasse 2024 der Carnegie Mellon University School of Drama aufgenommen. Der Promi-Sprössling hat nun außerdem den Beruf "Schauspielerin" in seinem Social-Media-Profil angegeben. Zu sehen war Sophia bereits in einer Folge der zweiten Staffel von Star-Regisseur Jordan Peeles Serie "The Twilight Zone". Außerdem listet die Filmdatenbank IMDb ein weiteres Engagement auf: Als brünettes Mädchen in der Komödie "Mister Before Sister".

Dabei versuchte nicht nur Felicity, ihren Kindern Zugang zu einer Elite-Universität zu erkaufen. Auch die Full House-Darstellerin Lori Loughlin (55) blätterte eine hohe Summe hin, damit ihre Tochter Olivia Jade (20) die University of Southern California besuchen kann. Im Gegensatz zu ihrer Schauspiel-Kollegin erwartet sie in ihrem Prozess noch ein Urteil.

