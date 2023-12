Ohne BH: So sexy posiert Eva Longoria beim Fotoshooting!

Mit diesen Aufnahmen sorgt Eva Longoria (48) für Schnappatmung! Die US-Amerikanerin ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern war auch schon Werbegesicht für diverse namhafte Marken. Kein Wunder, die Produzentin gilt als eine absolute Beauty-Ikone. Im Jahr 2014 war die Desperate Housewives-Darstellerin sogar zur heißesten Frau des Jahres gekürt worden. Nun posiert Eva mal wieder für ein Magazin-Cover – und zeigt sich dabei supersexy!

Via Instagram teilt Eva einige Fotos von ihrem Fotoshooting mit dem ELLE-Magazin. Auf dem Cover posiert die 48-Jährige in einem weißen engen Top und einer weit geschnittenen Hose. Ihre Haare trägt sie im angesagten Wet-Look. Auf einer weiteren Aufnahme sitzt Eva selbstbewusst auf einem Ledersessel, während sie ernst in die Kamera schaut. Das Model trägt ein schwarzes Kleid, das einen tiefen Einblick in ihr Dekolleté gewährt.

Evas Follower sind von den Aufnahmen hellauf begeistert. "Du siehst unglaublich aus!", kommentiert ein Fan. Ein weiterer User schreibt: "Du bist die schönste Frau der Welt! Ich hoffe, dass ich später auch mal so gut aussehe wie du!"

Getty Images Eva Longoria im Juli 2022

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Getty Images Eva Longoria bei den Oscars 2023

