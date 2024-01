Ganz natürlich: Eva Longoria strahlt komplett ungeschminkt

Eva Longoria (48) begeistert mit ihrer Natürlichkeit. Die Desperate Housewives-Darstellerin ist bekannt für ihre glamourösen Looks. Nur allzu gerne zeigt sie sich in schicken Abendkleidern und aufregendem Make-up auf den roten Teppichen Hollywoods. Abseits des Blitzlichtgewitters ist die Schauspielerin aber eher leger unterwegs – und fühlt sich so auch ziemlich wohl: Auf neuen Paparazzifotos strahlt Eva ganz ohne Schminke und aufregendem Styling!

Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 48-Jährige am Donnerstag am Charles-de-Gaulle-Flughafen in Paris. Mit einem Kaffee und ihrem Gepäck in der Hand und einem breiten Lächeln im Gesicht lief sie total entspannt durch die Ankunftshalle und posierte für ein paar Schnappschüsse. In ihrem lässigen Look machte Eva dabei eine fantastische Figur: Sie trug eine Leggings, einen übergroßen Mantel und einen dicken Schal, wozu sie eine schicke Tasche sowie Sportschuhe kombinierte. Ihre makellose Haut zeigte sie komplett ohne Make-up, ihre Fältchen wollte sie dabei auch keineswegs verstecken.

Auch im Netz zeigt sich die TV-Bekanntheit gerne ungefiltert – und scheut sich auch nicht davor, die Hüllen fallen zu lassen. Im Sommer vergangenen Jahres teilte sie beispielsweise einige hotte Bikinifotos mit ihrer Instagram-Community und präsentierte stolz ihren durchtrainierten Body, inklusive Sixpack!

Anzeige

Getty Images Eva Longoria im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Eva Longoria bei der amfAR-Gala in Cannes im Mai 2023

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de