Eva Longoria und ihr José besuchen zusammen Victorias Party

Am Wochenende feierte Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag in einem Londoner Club – und auch Eva Longoria (49) stand auf der Gästeliste dieser exklusiven Veranstaltung! Passend zu diesem besonderen Anlass verzauberte Eva mit ihrem hautengen schwarzen Kleid. Doch nicht mit dem Kleid, das die Grenzen zwischen sexy und elegant verschmelzen ließ, zog die Hollywoodschauspielerin alle Blicke auf sich: Denn die Party betrat sie zusammen mit ihrem Ehemann José Bastón. Ein ungewöhnlicher Anblick, denn das Paar zelebriert eher selten öffentliche Auftritte! Doch für den Ehrentag von Evas guter Freundin Victoria (50) schienen sie eine Ausnahme zu machen: Auf den Paparazzi-Fotos schritten die beiden Hand in Hand in die Geburtstagslocation.

Eva und Victoria blicken bereits auf eine langjährige Freundschaft zurück. Als die Designerin und ihr Ehemann David Beckham (48) für dessen Fußballkarriere nach Los Angeles gezogen waren, lernte sie die Schauspielerin kennen. Seither gelten die beiden Freundinnen als unzertrennlich. "Ich meine, sie ist der lustigste Mensch – die schönste, netteste und treueste Freundin, die man sich nur wünschen kann", schwärmte Eva in der Morningshow Lorraine von der Britin.

Neben der Desperate Housewives-Berühmtheit erschienen auch Hollywoodstar Tom Cruise (61), Starkoch Gordon Ramsay (57) und J.Los (54) Ex-Mann Marc Anthony (55) bei der glamourösen Geburtstagsfeier. Auch Victorias damaligen Spice Girls-Bandkolleginnen durften bei der Party nicht fehlen. Und damit nicht genug: Die Frauen mischten die Feier sogar ganz schön auf. Ein Video der fünf Frauen zeigt, wie sie voller Elan gemeinsam die Choreografie ihres Hits von 1997 "Stop" tanzten, während der Pop-Hit im Hintergrund spielte.

Instagram / victoriabeckham Eva Longoria und Victoria Beckham

Instagram / davidbeckham David Beckham und die Spice Girls auf Victoria Beckhams 50. Geburtstag

