"Only Murders in the Building" bekommt Hollywood-Zuwachs!

Only Murders in the Building darf sich über ein weiteres prominentes Mitglied freuen! Die Serie war bereits 2021 mit einem echten Star-Ensemble gestartet: Selena Gomez (31) spielt in der Produktion an der Seite von Martin Short (73) und Steve Martin (78). In den vergangenen Folgen traten außerdem unter anderem Meryl Streep (74) und Cara Delevingne (31) auf. Und in puncto Hollywood-Glamour ist noch kein Ende in Sicht: Denn eine weitere berühmte Schauspielerin ist mit dabei!

Wie Deadline berichtet, hat keine Geringere als Eva Longoria (48) einen Vertrag mit der Serie unterschrieben. Demnach soll die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin eine wiederkehrende Rolle in der Show spielen und ab der vierten Staffel mit von der Partie sein. Weitere Details zu Evas Figur sind noch nicht bekannt.

Ob Evas Auftritt bei "Only Murders in the Building" wohl ein voller Erfolg für sie wird? Für ihre Vorgängerin Meryl war ihre Rolle genau das – denn die Hollywood-Größe ging in die Geschichte ein. Dank ihrer 33. Nominierung für einen Golden Globe knackte sie den Rekord für die meisten Nominierungen für den Filmpreis.

Getty Images Eva Longoria im Januar 2024

Getty Images Eva Longoria, Model und Schauspielerin

actionpress /Patrick Harbron/Hulu Meryl Streep, 2023

