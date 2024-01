Ganz lässig: Eva Longoria und Sohn Santiago gehen bummeln!

Sie zeigt sich ganz leger! Eva Longoria (48) und José Antonio Bastón (55) hatten im Jahr 2016 den nächsten Schritt gewagt und traten vor den Traualtar. Zwei Jahre später durften die Schauspielerin und der gebürtige Mexikaner ihren gemeinsamen Sohn Santiago Enrique (5) auf der Welt begrüßen. Seitdem hält ihr kleiner Wonneproppen die stolzen Eltern ordentlich auf Trab. Nun zeigen sich Eva und Santiago ganz lässig auf einer Shoppingtour!

Paparazzi lichteten das Mutter-Sohn-Gespann in legeren Outfits bei einem entspannten Einkaufsbummel ab. Während Eva es sich in einer schwarzen Leggings und einem weiten, in die Hose gestecktem Hemd gemütlich machte, trug ihr kleiner Schatz eine kurze Jeans und ein Avengers-T-Shirt. Arm in Arm schlenderten die beiden durch den Merrick Park in Florida und schauten auch in einem Einkaufszentrum vorbei – und das wohl sehr erfolgreich: Die Leinwandschönheit schleppte am Ende des Ausflugs zwei prall gefüllte Einkaufstüten.

Die Ablenkung kann die Desperate Housewives-Bekanntheit sicher gut gebrauchen: Im November war bekannt geworden, dass Tyler Christopher, der Ex-Ehemann des Hollywoodstars, einem Herzinfarkt erlegen ist. Die Leinwandschönheit soll sich laut Radar Online aufgrund seines Alkoholkonsums vor Tylers Tod sehr um ihn gesorgt haben.

Backgrid/MEGA Eva Longoria, Schauspielerin

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

Getty Images Eva Longoria und Tyler Christopher bei den Emmys 2002

