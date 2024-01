Die Stars glänzen bei der ersten Preisverleihung des Jahres!

Das lassen sie sich alle nicht entgehen! Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Preisverleihungen auf dem Programm. Da wären beispielsweise die Oscars, die Golden Globes oder auch die Emmys. Den Anfang machen 2024 aber die Palm Springs International Film Festival Awards. Und selbstredend tummeln sich auf dem roten Teppich gleich mal die größten Stars Hollywoods. Emma Stone und Co. – alle sind dabei!

In Palm Springs wussten die Paparazzi wohl gar nicht, wo sie zuerst knipsen sollten. Beispielsweise besuchte Meryl Streep (74) die Preisverleihung. In einem schlichten schwarzen Kleid posierte die mehrfache Oscar-Preisträgerin zusammen mit ihrer Kollegin Carey Mulligan (38) für die Fotografen. Ebenso wie Leonardo DiCaprio (49), der sich zusammen mit Lily Gladstone präsentierte. Emma Stone legte einen lässigen Solo-Auftritt in einem mit Pailletten besetzten Kimono hin. Desperate Housewives-Star Eva Longoria (48) hüllte sich in eine umwerfende elfenbeinfarbene Robe.

Billie Eilish (22) setzte hingegen eher auf einen coolen, entspannten Look. Cillian Murphy (47) holte den klassischen Smoking für die Awardshow aus dem Kleiderschrank. Ebenso wie Mark Ruffalo (56) oder auch Rockstar Lenny Kravitz (59), der seinem Anzug noch ein wenig Glitzer hinzufügte. Robert Downey Jr. (58) und Margot Robbie (33) waren mit ihren Outfits ganz in Rosa die Farbtupfer des Abends.

Anzeige

Getty Images Carey Mulligan und Meryl Streep im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Robert Downey Jr. und Cillian Murphy im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de