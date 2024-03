Das waren die schönsten Looks der 96. Oscar-Verleihung!

Für die 96. Verleihung der Oscars haben sich die Stars und Sternchen Hollywoods einmal mehr ordentlich in Schale geworfen. So posierte die Sängerin Ariana Grande (30) in einem rosafarbenen Abendkleid mit ausladenden Partien. Mit einer eleganten Hochsteckfrisur und glamourösem Schmuck vervollständigte Ariana den Look. Auch Zendaya (27) legte einen beeindruckenden Auftritt hin: Die Schauspielerin entschied sich ebenfalls für eine rosafarbene Robe – eine silberne Korsage und glitzernde Applikationen sorgten dabei für einen zusätzlichen Wow-Effekt. Charlize Theron (48) setzte auf eine ordentliche Portion Glanz: Sie trug ein schimmerndes Kleid mit zarten Trägern.

In einem ähnlichen Kleid posierte Florence Pugh (28), eine aufregende Kette in Schlangenform sollte den Look vervollständigen. Claudia Doumit (31) verzauberte die Fotografen mit einem transparenten, glitzernden Abendkleid mit XXL-Beinschlitz. Mit funkelnden High Heels und zartem Schmuck vervollständigte die Schauspielerin ihren Red-Carpet-Look. Matthew McConaughey (54) zeigte sich hingegen lässig auf dem roten Teppich: Der Filmstar wählte für seinen großen Auftritt ein braunes Sakko und eine schwarze Anzughose. Zu dem Ensemble kombinierte Matthew eine braune Weste, eine Fliege und eine sehr lässige Sonnenbrille.

Auch Greta Gerwig (40) setzte auf pure Eleganz: Die Barbie-Regisseurin trug eine schimmernde Robe mit zarten Trägern und rundete ihr Outfit mit silberfarbenem Schmuck ab. Auch Eva Longoria (48) sorgte mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich für Staunen: Die Schauspielerin posierte in einem schwarzen Abendkleid mit ausladenden Trägern. Mit ihrem Outfit überraschte die Barbie-Darstellerin Margot Robbie (33) sicherlich ihre Fans: Statt eines rosafarbenen Kleides wie bei den Veranstaltungen der vergangenen Monate trug Margot bei den Oscars ein schwarzes trägerloses Kleid. Soll das etwa ein Zeichen sein, dass sie nun mit ihrer Rolle der Kultfigur abschließen will oder handelt es sich eher um einen kleinen Protest, weil sie nicht für die Oscars nominiert wurde?

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Zendaya bei der 96. Verleihung der Oscars

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Getty Images Florence Pugh im März 2024

Getty Images Claudia Doumit, Schauspielerin

Getty Images Matthew McConaughey im März 2024

Getty Images Greta Gerwig, Regisseurin

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Getty Images Margot Robbie bei den Oscars 2024

