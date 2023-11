Herzinfarkt: Eva Longorias Ex-Mann Tyler Christopher ist tot

Familie, Freunde und Fans trauern um Tyler Christopher. Der Schauspieler war durch seine Rolle in der Serie "General Hospital" bekannt geworden, die er 20 Jahre lang immer wieder verkörperte. Besonders seine kurze Ehe mit Eva Longoria (48) sorgte allerdings für Aufmerksamkeit: Der Serienstar und das Model waren von 2002 bis 2004 verheiratet. Nun gibt es traurige Nachrichten. "Tyler ist heute Morgen an den Folgen eines Herzinfarkts in seiner Wohnung in San Diego verstorben", heißt es auf Instagram.

