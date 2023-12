Schwester von Fidel Castro: Juanita mit 90 Jahren gestorben!

Traurige Nachrichten über die kubanische Legende. Juanita Castro setzte sich in den 1960er-Jahren gegen ihren Bruder, den ehemaligen Staatschefs Kubas, Fidel Castro, zur Wehr. Sie war eine scharfe Kritikerin und starke Kämpferin, die wegen ihres Auftretens viel Leid ertragen musste. In ihrem Buch fasste die CIA-Agentin all das zusammen. Nun gibt es erschütternde Nachrichten über die Autorin: Juanita ist im Alter von 90 Jahren verstorben!

Die Journalistin und Mitautorin María Antonieta Collins hatte gestern den Tod der gebürtigen Kubanerin auf Instagram bestätigt. "Das ist die Nachricht, die ich nie überbringen wollte [...] Heute, im Alter von 90 Jahren, ist uns Juanita Castro auf dem Weg des Lebens und des Todes zuvorgekommen, eine außergewöhnliche Frau, unermüdliche Kämpferin", schreibt sie über das Ableben von Juanita.

Die Hinterbliebenen der Emigrantin bitten in diesen schmerzhaften Momenten um Privatsphäre. Es werde ihrerseits keine Interviews geben. Die Beerdigung werde im Kreise der engsten Angehörigen stattfinden, fügt die Sprecherin hinzu. "Wir bitten um Gebete für die ewige Ruhe ihrer Seele", heißt es weiter

Anzeige

Getty Images Revolutionsführer Fidel Castro

Anzeige

ActionPress Juanita Castro 1977

Anzeige

Getty Images Juanita Castro 1970

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de