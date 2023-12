"Zeig mir deine Rute": Sexy Laura Müller am Nikolaustag!

Für den Nikolaus legt sie sich besonders ins Zeug! Auf OnlyFans zeigt sich Laura Müller (23) regelmäßig von ihrer besten Seite. Verführerisch setzt sie sich mal mit, mal ohne Unterwäsche in Szene und verführt ihre Fans mit heißen Bildern und Videos. In der kalten Jahreszeit möchte sie ihnen wohl ganz besonders warme Gedanken machen: So sexy posiert Laura am Nikolaustag!

Unter "Die Wendlers" zeigt sich die 23-Jährige auf OnlyFans in Vorweihnachtsstimmung. Vor einem geschmückten Weihnachtsbaum stehend trägt sie kaum mehr als einen roten BH, rote Lack-Overknees und einen superkurzen Minirock, der sich um ihre Hüften schmiegt – ihr blanker Hintern steht im Mittelpunkt. "Zeig mir deine lange Rute, dann zeige ich dir, was ich damit mache...", fordert die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ihre Fans auf.

Im Juni sind Laura und ihr aufsehenerregender Partner Michael Wendler (51) erstmals Eltern geworden. Über ihren Sohn Rome Aston äußert sie sich liebevoll und begeistert. "Ich kann nur sagen: beste Leben! Ich kann mir ein Leben ohne meinen Rome gar nicht mehr vorstellen", verriet sie im Netz.

Laura Müller, Influencerin

Laura Müller, Influencerin

Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

