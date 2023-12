Im eigenen Haus: "Charming Boys"-Pitzi wurde attackiert!

Er ist mit einem großen Schrecken davon gekommen! In diesem Jahr suchte Pitzi Müller bei Charming Boys unter der Sonne Thailands und bei wilden Partys nach der ganz großen Liebe – leider vergebens. Seit seiner Teilnahme an der Datingshow gewährt der Hair- und Make-up-Artist seinen Fans auf Social Media hin und wieder Einblicke in sein Privatleben. Nun teilt Pitzi allerdings ein unschönes Erlebnis aus seinen eigenen vier Wänden!

Auf Instagram meldet sich der 32-Jährige mit einer erschreckenden Bilderreihe bei seinen Followern – darauf zeigt sich Pitzi mit blauen Flecken unter den Augen und einer Halsschiene. "Ich wurde von zwei Männern brutal an meiner Tür attackiert und vor und in meiner Wohnung zusammengeschlagen", erklärt er und betont: "Diese homophobe Tat darf nicht unbeachtet bleiben."

Mit dem Post wolle der gebürtige Hamburger auf genau solche Gewalttaten aufmerksam machen. Dabei appelliere er an seine Community, gegen Homophobie vorzugehen. "Es ist von größter Wichtigkeit, dass solche Übergriffe nicht im Dunkeln verbleiben, sondern öffentlich diskutiert werden", macht Pitzi deutlich. Er wolle anderen Opfern Mut machen und Solidarität zeigen.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Die Kandidaten des TV-Formats "Charming Boys"

Anzeige

Instagram / pitzi_mueller Pitzi Müller im November 2023

Anzeige

Instagram / pitzi_mueller Pitzi Müller, "Charmings Boys"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de