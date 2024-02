Schwere Vorwürfe: Ist Pitzi Müller bei GNTM rausgefolgen?

Gibt es schon den ersten Germany's Next Topmodel-Skandal, bevor die Show überhaupt begonnen hat? Ab Donnerstag startet die neue Staffel der beliebten Castingshow mit einigen Neuerungen. In diesem Jahr kürt Heidi Klum (50) nicht nur ein, sondern gleich zwei Topmodels – ein weibliches und ein männliches. Unter den Boys versucht auch Pitzi Müller sein Glück. Doch war sein Auftritt vielleicht schneller vorbei als gedacht?

Auf TikTok kursiert ein Post, in dem ein User behauptet, dass Pitzi aus der Show geflogen sei. Er soll während der Dreharbeiten übergriffig geworden sein und einer Kandidatin an den Po gefasst haben. Er bestreitet das jedoch vehement. "Mich regt das sehr auf. Ich bin ein Mensch, der sehr körperlich ist, andere gerne umarmt. Damit war ich am Set nicht allein. Die Stimmung war sehr touchy. Ich bin stockschwul. Wenn sich eine Kandidatin von mir belästigt gefühlt hat, tut mir das leid", erklärt er gegenüber Bild. Außerdem hieß es, er habe Drogen konsumiert, doch auch das kann der 23-Jährige nur verneinen.

Mittlerweile hat sich auch ProSieben zu dem Vorfall geäußert. Von einem Rauswurf ist konkret keine Rede – der Sender bestätigt jedoch, dass Pitzi kein Teil der Show mehr ist. In dem Statement heißt es: "Pitzi Müller hat GNTM auf eigenen Wunsch verlassen."

Pitzi Müller, Hair- und Make-up-Artist

Instagram / pitzi_mueller Pitzi Müller, "Charmings Boys"-Kandidat 2023

ProSieben/Michael de Boer Pitzi Müller, Hair- und Make-up-Artist

