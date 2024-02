"Charming Boys"-Pitzi ist bei der neuen GNTM-Staffel dabei!

Er ist kein Unbekannter! In rund zwei Wochen ist es endlich so weit: Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel geht los. In diesem Jahr sucht Heidi (50) nicht nur nach einem weiblichen, sondern auch nach einem männlichen Nachwuchsmodel. Ein paar Kandidaten sind bereits veröffentlicht worden – und einer der Männer dürfte dem ein oder anderen bekannt vorkommen: Ex-Charming Boys-Teilnehmer Pitzi Müller macht mit!

Im vergangenen Jahr hatte der 33-Jährige in der Kuppelshow nach der großen Liebe gesucht, sie dort aber leider nicht gefunden. Nun stellt er sich der nächsten TV-Challenge und will sich vor Heidi Klum als Model beweisen. Bereits in den vergangenen Staffeln konnte Pitzi als Hairstylist und Make-up-Artist GNTM-Setluft schnuppern. "Jetzt ist meine Zeit gekommen, selbst Model zu werden", betont der Hamburger im Interview mit ProSieben und fügt hinzu: "Mein Aussehen und meine Persönlichkeit fallen in der Öffentlichkeit auf – das möchte ich mit Leidenschaft zu meinem Beruf machen."

Über sich selbst sagt der Stylist: "Ich bin ein Macher und arbeite zielstrebig an vielen Baustellen in meinem Leben." In den kommenden Jahren habe er deshalb viel vor und wolle stark an seinen Träumen arbeiten. "Ich sehe mich auf den Laufstegen dieser Welt sowie auf verschiedenen Covern. Große Medien werden über meine eigene Haar-Kollektion berichten, wie sie von Promis getragen wird", macht Pitzi deutlich.

ProSieben/Michael de Boer Pitzi Müller, Hair- und Make-up-Artist

Instagram / pitzi_mueller Pitzi Müller, "Charmings Boys"-Kandidat 2023

Instagram / pitzi_mueller Pitzi Müller, Hair- und Make-up-Artist

