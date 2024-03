GNTM-Mare bestätigt: Pitzi wurde wirklich aus Show gekickt!

Noch bevor die diesjährige Staffel Germany's Next Topmodel begonnen hatte, wurden schwere Vorwürfe gegen den Kandidaten Pitzi Müller laut. So soll er am Set übergriffig geworden sein. Jetzt meldet sich Mitstreiterin Mare Cirko auf Instagram zu Wort und meint: "Pitzi wurde gekickt – hat Heidi (50) uns persönlich gesagt. Weil er gegen mehrere Regeln verstoßen hat." Gegen welche Regeln er verstoßen haben soll, verrät die Teilnehmerin nicht.

Pitzi meldete sich bereits selbst zu den Vorwürfen. "Mich regt das sehr auf. Ich bin ein Mensch, der sehr körperlich ist, andere gerne umarmt. Damit war ich am Set nicht allein. Die Stimmung war sehr touchy. Ich bin stockschwul. Wenn sich eine Kandidatin von mir belästigt gefühlt hat, tut mir das leid", erklärte er gegenüber Bild. Trotzdem scheint etwas während der Dreharbeiten vorgefallen zu sein, was in seinem Exit resultierte.

Der Sender ProSieben teilte ebenfalls ein Statement zu Pitzi: "Pitzi Müller hat GNTM auf eigenen Wunsch verlassen." Was wirklich vorgefallen ist, bleibt also nach wie vor ungeklärt. Es ist das erste Mal, dass auch Männer an der Modelshow teilnehmen können. Diese Neuerung bringt direkt die nächste mit sich: Heidi kürt 2024 erstmals zwei Gewinner!

ProSieben/Michael de Boer Pitzi Müller, Hair- und Make-up-Artist

Instagram / pitzi_mueller Pitzi Müller, "Charmings Boys"-Kandidat 2023

