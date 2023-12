Amira Pocher wäre bei der zweiten Entbindung fast verblutet

Sie macht ein erschreckendes Geständnis. In den vergangenen Jahren bekamen Amira Pocher (31) und ihr Ex Oliver Pocher (45) zwei gemeinsame Söhne. Normalerweise hält Amira ihren Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und teilt nur selten Einblicke in ihr Leben als zweifache Mama. Doch nun offenbart die Moderatorin ein schreckliches Detail über die Geburt ihres zweiten Sohnes: Amira wäre bei der Entbindung fast verblutet!

In ihrem Podcast "Liebes Leben" erinnert sich die 31-Jährige jetzt an die qualvollen Schmerzen, unter denen sie während der Geburt gelitten hatte. Grund dafür war ihre alte Kaiserschnittnarbe, die durch die Wehen aufgerissen war. "Ich lag stundenlang im Bett und sagte noch zu Olli: 'Ich habe Schmerzen, das ist nicht normal!'" Ihr Noch-Ehemann habe Amiras Probleme allerdings nicht ernst genommen. Erst später sollte sich herausstellen, dass sie mit ihren Sorgen Recht hatte. "Ich bin innerlich gerissen. Ich habe wirklich sehr viel Blut verloren und das hätte auch schiefgehen können", so Amira.

Und obwohl ihre Jungs heute das größte Glück für sie sind, gibt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin auch zu: "Ich habe es gehasst, schwanger zu sein. [...] Ich fand es nicht cool." Vor allem die Übelkeit, das Sodbrennen und die ständigen Rückenschmerzen hatten Amira zu schaffen gemacht.

Instagram / oliverpocher

Instagram / amirapocher

Instagram / amira_m.aly

