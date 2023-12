Schlammschlacht geht weiter! Amira Pocher schießt gegen Olli

Sie schießt zurück! Oliver (45) und Amira Pocher (31) liefern sich seit Wochen einen erbitterten Rosenkrieg. Am Wochenende ließ die Österreicherin sogar verlauten, dass sie Weihnachten trotz der beiden gemeinsamen Kinder ohne ihren berühmten Ex verbringen werde! Der streitlustige Moderator hingegen nannte seine Noch-Ehefrau wieder bei ihrem Geburtsnamen, Aly! Nun erreicht die Trennung einen weiteren Tiefpunkt: Amira teilt gegen Ollis Äußeres aus!

In der neuen Folge des Podcasts "Liebes Leben" plaudert die dunkelhaarige Beauty zusammen mit Bruder Hima über ihre Kinder. "Aber eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben", giftet die Moderatorin. Des Weiteren glaube sie, dass die zwei Jungs in der Schule genauso aufgedreht und frech werden könnten, wie sie es damals war. Die Gene ihres Ex würden da natürlich auch eine Rolle spielen. "Das ist eine tödliche Mischung", stellt Amira fest.

Erst kürzlich gestand die gelernte Make-up-Artistin, wie schwer ihr das geteilte Sorgerecht falle: "Das ist für mich eine richtige Herausforderung, also da fließen schon einmal auch Tränen, wenn ich am Kinderzimmer vorbeilaufe und da keiner mehr drin liegt." Dass sie jetzt "zwangsläufig" immer wieder auf ihre Kids verzichten müsse, tue ihr richtig weh.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

