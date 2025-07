Oliver Pocher steht heute über der Trennung von Amira Aly

Im August 2023 trennten sich Amira Aly (32) und Oliver Pocher (47) nach knapp vier Jahren Ehe. Die Beziehung der beiden ging alles andere als friedlich auseinander – monatelang lieferten sie sich einen öffentlichen Rosenkrieg. Laut dem Comedian sehe es zwischen den Eltern zweier gemeinsamer Kinder heute aber ganz anders aus, wie er in einem Clip seines Videoformats „Hey Olli!” auf YouTube gegenüber Charlotte Würdig (47) einräumt. Heute stehe Olli über den Differenzen: In erster Linie seien die beiden nämlich Mama und Papa – und dabei ziehen sie an einem Strang.

Auch wenn ihm heute noch der ein oder andere Kommentar über seine Ex-Frau über die Lippen komme, sei das vor allem beruflicher Natur. "Ich kann sie hier in irgendeiner Art und Weise beschimpfen oder beleidigen oder einen Gag drüber machen. Aber wenn sie anruft und sagt 'wir müssen mit den Kindern morgen zum Zahnarzt', dann ist das für mich neutral trennbar", betont der 47-Jährige. Im Privatleben stehe die Familie an erster Stelle – und wenn eine seiner Ex-Frauen, egal ob Amira oder Sandy Meyer-Wölden (42), ein Problem habe, sei er nur einen Anruf entfernt.

Seine erste Ehefrau spielt mittlerweile aber nicht mehr nur in Ollis Privatleben eine Rolle. Nach der Trennung von Amira übernahm die 42-Jährige ihren Platz im gemeinsamen Podcast. Inzwischen finden die beiden seit fast zwei Jahren in "Die Pochers – frisch recycelt" regelmäßig zum gemeinsamen Gespräch mit Zuhörern zusammen. Die beiden scheinen nicht nur im Podcast, sondern auch privat ein echtes Dreamteam zu sein. "Wir sind so, ein Herz und eine Seele! Ich supporte ihn, er supportet mich", schwärmte Sandy erst Anfang dieses Monats beim Greator Festival in Köln gegenüber RTL.

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, April 2024