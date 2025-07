Dafür ist Amira Aly ihrem Ex Oliver Pocher bis heute dankbar

Amira Aly (32), die von 2019 bis 2024 unter dem Namen Amira Pocher bekannt war, hat sich im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" mit Barbara Schöneberger (51) über emotionale Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit geäußert. Die Moderatorin sprach dabei offen darüber, wie wichtig es für sie war, nach ihrer Scheidung von Oliver Pocher (47) wieder ihren Geburtsnamen anzunehmen: "Das war wie ein Befreiungsschlag für mich." Ein besonderes Ereignis in ihrem Leben, das eng mit ihrem Ex-Mann verknüpft ist, war die Reise zu ihrem Vater nach Ägypten. Oliver hatte sie dazu ermutigt und ihr die Reise ermöglicht, was etwas war, wofür sie ihm auch heute noch "sehr dankbar" ist.

Amira beschrieb, wie sie ihren Vater nach 23 Jahren wiedertraf – ein Moment, gleich emotional wie ein einschneidendes Erlebnis: "Das war wie eine Folge 'Vermisst'." Ihr Vater, den sie seit ihrem dritten Lebensjahr nicht mehr gesehen hatte, sowie ihre erweiterte Familie begrüßten sie nachts am Flughafen von Kairo, eigens mit einem Bus angereist. Der Name "Aly", der arabische Wurzeln hat, trägt ebenfalls eine besondere Bedeutung für sie und erinnert sie an ihre Herkunft. Diese Reise und das Treffen haben ihr geholfen, eine klaffende Lücke in ihrem Leben zu schließen, wie sie im Gespräch schilderte.

Nach ihrer Trennung im Jahr 2023 beweisen Amira und Oliver, die Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen, dass sie trotz gescheiterter Ehe einen Weg gefunden haben, miteinander umzugehen. Während Amira heute mit Moderator Christian Düren (35) liiert ist, steht Oliver über alten Differenzen hinweg und legt den Fokus auf das, was für beide am wichtigsten ist: die Rolle als Eltern. Ihre Beziehung hatte nicht immer nur einfache Zeiten, doch die Unterstützung, die Amira während ihrer Ehe von Oliver erfahren hat, ist etwas, das sie noch immer wertschätzt.

ActionPress/AEDT, Andreas Rentz/Getty Images Collage: Amira Aly und Oliver Pocher, Ex-Paar

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Lascana Summer Club in Berlin