Amira Aly zeigt neuen Einblick in ihr Luxus-Traumhaus

Amira Aly (32), Moderatorin und zweifache Mutter, gibt auf Instagram beeindruckende Einblicke in ihr Luxus-Eigenheim, das derzeit in Köln entsteht. Die 400 Quadratmeter große Immobilie, die sie nach eigenen Vorstellungen plant und finanziert, befindet sich laut ihrer Aussage in der "Endphase". Besondere Highlights sind die hellgraue italienische Steinplatte, die als Herzstück ihrer Hauptküche in Kürze montiert wird, sowie eine zusätzliche "Dirty Kitchen". Amira hebt hervor, wie viel Organisation insbesondere der Einbau der 600 Kilogramm schweren Arbeitsplatte erfordert, die von einem Steinmetz in Österreich bearbeitet wurde. Auch Bäder und andere Wohnbereiche nehmen zunehmend Form an.

Zu den bemerkenswerten Feinheiten zählen eine freistehende Badewanne, die mithilfe eines Baggers ins obere Stockwerk transportiert wurde, und Messing-Armaturen, die jedoch aufgrund von Lieferverzögerungen zunächst durch eine Übergangslösung ersetzt werden müssen. Das Haus, zu dessen Ausstattung unter anderem eine Lichtkuppel, ein Fitnessraum und ein Wäscheabwurf gehören, erfüllt viele ihrer lang gehegten Wünsche. Stolz verweist Amira auf das Kinderbad sowie das exklusive "Masterbad", während sie das Zimmer ihrer Kinder bewusst nicht öffentlich zeigt, um deren Privatsphäre zu schützen. Der anstehende Umzug und Details wie Wasserzähler und Kanalanschlüsse bringen allerdings noch einige Herausforderungen mit sich.

Ihr Neubauprojekt ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegel ihrer Lebensgeschichte. Amira, die eine schwierige Kindheit erlebte und vorübergehend in einer Jugendnotschlafstelle untergebracht war, hat sich ihren Traum vom Eigenheim buchstäblich selbst erarbeitet. Mit Elementen wie der Wendeltreppe und der lichtdurchfluteten Architektur erfüllt sie sich ihre persönlichen Wünsche. Während ihr die "Dirty Kitchen" auch zur praktischen Organisation ihres Familienlebens dient, betont sie, dass sie großen Wert auf individuelle Gestaltung legt und ihre Persönlichkeit in das Projekt mit einfließen lässt.

Getty Images Amira Aly, April 2025

Instagram / amiraaly Amira Aly im März 2025

Getty Images Moderatorin Amira Aly, Dezember 2024