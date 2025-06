Heftige Entzündung? Amira Aly klagt über "brennende" Augen

Amira Aly (32) sorgt sich derzeit um ihre Gesundheit! In einer aktuellen Instagram-Story berichtet die Moderatorin von starken Beschwerden an den Augen, die sie seit zwei Tagen hat. "Ich vermute, dass ich meine allererste Augenentzündung meines Lebens gerade bekomme oder schon habe. Die sind richtig rot und werden zeitweise richtig rot und dann wieder nicht so. Seit zwei Tagen brennen und jucken meine Augen so schlimm, das hab ich noch nie gehabt", erklärt Amira.

Auch ihr Schlaf wird durch diesen Zustand erheblich beeinträchtigt, wie Amira schildert: "Ich kann kaum schlafen, ich reib’ mir die ganze Zeit die Augen." Die Probleme scheinen sie stark zu beschäftigen und die Freundin von Christian Düren (35) zieht sogar in Betracht, deswegen einen Arzt aufzusuchen. Eine Allergie schließt die zweifache Mutter zum jetzigen Zeitpunkt zwar aus, doch sie weiß, dass eine Allergie jederzeit auftreten kann.

Trotz des gesundheitlichen Rückschlags bewies die Moderatorin vor Kurzem noch Energie und Ehrgeiz bei ihrem Fitnessprogramm. In der Vergangenheit zeigte sie sich regelmäßig bei intensiven Trainingseinheiten, häufig auch zusammen mit ihrem Bruder Hima. In einem Instagram-Reel präsentierte Amira erst ein altes Foto der beiden und schließlich einen aktuellen Schnappschuss, der sie beim Sportmachen zeigt. "Wir sind zusammen aufgewachsen... Wir sind zusammen stark geworden", schrieb sie zu dem Beitrag.

