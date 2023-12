Jennifer Aniston meint: Matthew Perry war vor Tod "gesund"!

Er war einer ihrer besten Freunde, war ein Teil ihrer "Familie". Matthew Perrys (✝54) Tod Ende Oktober versetzte Stars und Fans in Trauer. Etliche Schauspieler zollten dem Serienstar ihren Tribut und verabschiedeten ihn mit gemeinsamen Erinnerungen und rührenden Worten – so auch seine Familie-gewordenen Kollegen von Friends. Jennifer Aniston (54) spricht nun erstmals in einem Interview über ihren verstorbenen Freund Matthew!

Mit Tränen in den Augen erzählt die Schauspielerin im Interview mit Variety von dem "gesunden" und "glücklichen" Matthew, der er vor seinem plötzlichen Tod mit 54 Jahren war. "Er hatte mit dem Rauchen aufgehört. Er war dabei, in Form zu kommen. Er war glücklich – das ist alles, was ich weiß", erinnert sich Jennifer und fügt hinzu: "Ich habe an diesem Morgen mit ihm getextet, lustiger Matty. Er hatte keine Schmerzen. Er kämpfte nicht. Er war glücklich." Außerdem betont sie, dass der einstige Chandler-Bing-Darsteller nicht rückfällig geworden sei. Sie möchte, dass klar ist, dass er für seine Gesundheit letztendlich so hart gearbeitet habe.

Auf Instagram veröffentlichte die "Wir sind die Millers"-Darstellerin wenige Tage nach dem Tod eine Collage voller Erinnerungen und ein paar liebevolle Worte: "Oh Mann, das hat mich tief getroffen... Der Abschied von unserem Matty war eine wahnsinnige Welle von Gefühlen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wir haben ihn sehr geliebt."

Matthew Perry im Juli 2005

Jennifer Aniston im November 2019

"Friends"-Cast bei der "Tonight Show with Jay Leno" in Los Angeles, Mai 2004

