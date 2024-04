Hollywoods Elite: Mit diesen Stars geht Jennifer Aniston aus

Hollywoods Elite versammelt sich an einem Tisch! Wie ein Insider gegenüber People erzählt, gönnte sich eine Handvoll Schauspieler vor wenigen Tagen ein Abendessen in New York City. Die Gesellschaft kann sich ganz schön sehen lassen: Am Donnerstag gingen Jennifer Aniston (55), Robert Downey Junior (58), Sandra Bullock (59) und Jason Bateman (55) zusammen aus! Dabei sollen sie sich laut der Quelle wie "beste Freunde" verhalten haben und freundschaftliche Gespräche geführt haben. "Alle hatten eine tolle Zeit und das Essen war fantastisch", führt ein anderer Informant aus.

Das ist aber nicht das einzige Mal in kürzester Zeit, dass Jennifer und Sandra etwas zusammen unternehmen. Erst am Mittwoch davor gingen die beiden Schauspielerinnen offenbar gemeinsam zum Beauty-Doc! Wie Daily Mail berichtete, wurden die zwei Freundinnen vor einem berühmten Schönheitschirurgen abgebildet – was und ob sie überhaupt etwas an sich machen lassen haben, ist bislang unbekannt.

Mit den beiden Männern, mit denen Jennifer ebenfalls an dem Abend ausging, ist sie auch schon seit Jahren befreundet. Jason und sie standen schon mehrere Male Seite an Seite vor der Filmkamera – wie etwa in "Umständlich verliebt" oder "Office Christmas Party". Auch mit Robert pflegt die Friends-Bekanntheit eine jahrelange Freundschaft.

Getty Images Jennifer Aniston und Sandra Bullock im Januar 2020

Getty Images Jason Bateman und Jennifer Aniston, 2016

Getty Images Filmstar Robert Downey Jr.

